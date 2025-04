David Almeida vistoria instalação da primeira estação meteorológica de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou na manhã desta quinta-feira (3) o início da instalação da primeira estação meteorológica da cidade. A estrutura está localizada na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Compensa, zona Oeste. O projeto inédito da Prefeitura de Manaus prevê a implantação de nove estações para aprimorar o monitoramento climático e fortalecer a prevenção de desastres ambientais na capital.

“Estamos saindo de uma única estação meteorológica, que dependia de outros órgãos, para nove estações próprias da Prefeitura de Manaus. Com isso, teremos dados mais precisos sobre, ao menos, nove variáveis climáticas, permitindo um melhor planejamento e maior capacidade de resposta a eventos extremos. Assim como instalamos as ecobarreiras para evitar que o lixo chegue ao rio Negro, agora estamos montando uma barreira de proteção climática para monitorar e prevenir impactos ambientais”, destacou o prefeito David Almeida.

A instalação dessas estações faz parte do sistema de monitoramento gerenciado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Com os dados coletados, a prefeitura poderá formular políticas públicas baseadas em evidências, melhorando a qualidade de vida da população e aumentando a resiliência da cidade diante de eventos climáticos extremos.

Monitoramento para infraestrutura

O vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, ressaltou a importância dos dados meteorológicos para a execução de obras.

“Com informações meteorológicas em tempo real, conseguimos planejar melhor o início e o andamento das obras, evitando prejuízos e garantindo mais eficiência, especialmente nas fases mais sensíveis, como a fundação de um projeto. Esse avanço representa economia de recursos e mais qualidade nas entregas para a população”, afirmou Renato Junior.

Tecnologia e inovação

O superintendente do CCC, Sandro Diz, detalhou a tecnologia aplicada nas estações meteorológicas. “As estações contam com nove sensores de alta precisão instalados em uma torre de dez metros de altura. Esses equipamentos monitoram temperatura e umidade do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar, pressão atmosférica e condições do solo. Com isso, garantimos dados confiáveis para a Defesa Civil e demais órgãos municipais”, explicou.

Prevenção e segurança

As novas estações meteorológicas seguem os padrões internacionais da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade, incluindo escolas municipais, parques e outras unidades municipais.

O secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, coronel Lima Júnior, destacou a relevância do sistema para a prevenção de desastres.

“Com a instalação das estações meteorológicas, a Defesa Civil de Manaus ganha um importante aliado na prevenção de desastres. Com dados em tempo real, poderemos identificar rapidamente as áreas com chuvas intensas e atuar de forma mais eficiente, reduzindo riscos e evitando maiores perdas. A determinação do prefeito David Almeida é que a Defesa Civil esteja cada vez mais próxima da comunidade”, afirmou.

A gestão municipal segue investindo em tecnologia e inovação para garantir mais segurança e desenvolvimento sustentável para Manaus.

