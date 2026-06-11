Capacitação

Inscrições serão realizadas pela plataforma da Escola Pública de Trânsito para quatro cursos na modalidade EaD.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abrirá inscrições para cursos gratuitos disponíveis na plataforma digital da instituição, a partir da segunda-feira (15). Ao todo, serão oferecidas 1.200 vagas para quatro cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD).

Os cursos, que podem ser acessados pelo site eptran.detran.am.gov.br, são: Mecânica Básica (300 vagas), Monitor de Transporte Escolar (300 vagas), Direção Defensiva (300 vagas) e Direção Defensiva para Motociclistas (300 vagas).

Inscrições

As inscrições para todos os cursos EaD seguem abertas até o preenchimento das vagas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma da Eptran.

Os documentos necessários para efetuar as inscrições são Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência. Para o curso de Monitor de Transporte Escolar os documentos são identidade ou CNH, certificado de escolaridade (de, no mínimo, Ensino Fundamental 2), certidão negativa emitida pela Polícia Federal, comprovante de residência, e ser maior de 18 anos.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato por meio dos números (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057, ou pelo suporte via e-mail disponível na própria plataforma de ensino.

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