Município paraense registra tremor de terra de magnitude 4,3

O município de Parauapebas, no Pará, registrou um tremor de terra de magnitude 4,3 na Escala Richter durante a madrugada desta quinta-feira (3).

O abalo sísmico, de magnitude moderada, foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP e pelo Observatório Nacional (ON). De acordo com as instituições, a população local foi capaz de sentir o fenômeno.

Segundo o catálogo de Sismologia da USP, este foi o maior evento registrado próximo ao município de Parauapebas desde 1900, ano em que se iniciou a observação da área.

Outros tremores

De acordo com a RSBR, este é o quarto tremor de terra registrado no Pará em 2025. Os outros ocorreram nos seguintes locais e datas:

Em Parauapebas, no dia 9 de janeiro, e teve magnitude 2.8 MLv (medida que é uma variação para pequenos tremores);

Em Novo Repartimento, em 17 de janeiro, com magnitude 2.3 mR;

Em Tucuruí, no dia 28 de janeiro e de magnitude 2.9 mR.

Escala Richter

Os cientistas usam amplamente a “escala de magnitude de momento” para categorizar a força e o tamanho dos terremotos de uma forma mais precisa do que a “escala Richter”, usada há muito tempo, afirma o Serviço Geológico dos EUA.

Esta escala de magnitude de momento é baseada no “momento sísmico” do terremoto, que explica o quanto a crosta terrestre se desloca em um terremoto, o tamanho da área ao longo da fissura da crosta e a força necessária para superar o atrito naquele local, juntamente com o ondas sísmicas que a mudança cria.

A magnitude do momento será maior se houver mais atrito e deslocamento ao longo de uma distância maior.

As ondas sísmicas são medidas por sismógrafos, que utilizam um pêndulo preso a uma mola que se move com o tremor da Terra, gerando uma espécie de gráfico denominado sismograma.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Mortos após terremoto em Mianmar e Tailândia passam de 1,7 mil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱