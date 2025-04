Procon-AM e Procon-Manaus cobram explicações da concessionária sobre blecautes

Procon-AM notifica concessionária por blecautes em Manaus e região

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (03/04), o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) notificou a concessionária Amazonas Energia para prestar esclarecimentos sobre as recentes interrupções no fornecimento de luz que afetaram Manaus e municípios da região metropolitana, incluindo Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara.

O blecaute, que durou cerca de três horas na noite de quarta-feira (02/04), foi o segundo em menos de 30 dias.

Causas das falhas e medidas cobradas

Reprodução: MARCIO SILVA

A concessionária apontou o desligamento da linha de transmissão Jurupari-Oriximiná como causa do blecaute. O evento anterior, registrado em 03/07, havia atribuído as falhas a “fortes chuvas”, segundo comunicado divulgado nas redes sociais.

O documento entregue pelo Procon-AM à sede da concessionária, localizada no bairro Flores, em Manaus, solicita informações detalhadas sobre medidas preventivas para evitar novas falhas no sistema.

Entre as exigências, estão:

Detalhamento do plano de ação implementado após o blecaute de 03/07 .

. Laudo técnico que comprove as causas dos desligamentos ocorridos em 03/07 e 04/02 .

. Plano contingencial e de emergências em vigor.

Comprovação de atendimento prioritário a serviços essenciais de saúde.

Medidas adotadas para mitigar impactos à população e ressarcir eventuais perdas materiais.

Direitos dos consumidores e responsabilidade da concessionária

“Muitas pessoas tiveram prejuízos e podem recorrer ao Procon ou ao Poder Judiciário para garantir seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores assumem o risco de suas atividades. Estamos trabalhando para que cada um seja responsabilizado nessa cadeia,” afirmou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

O órgão concedeu à Amazonas Energia um prazo de 10 dias para enviar respostas e documentação comprobatória. A ausência de resposta pode ser considerada desobediência, passível de sanção, destacou o Procon-AM.

Procon Manaus também notifica Amazonas Energia

O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus ), também notificou a empresa Amazonas Energia sobre a razão do apagão que atingiu diversas zonas da cidade, na noite da última quarta-feira, (2).

Esclarecimentos

Em nota, o Procon Manaus requereu esclarecimentos detalhados sobre as causas da falha, a possibilidade de previsão do ocorrido, o número de unidades consumidoras afetadas, a duração total da interrupção, as medidas adotadas para mitigar os impactos e as disposições em curso para evitar novas ocorrências.

Ainda segundo a nota, a Amazonas Energia tem o prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para apresentar resposta formal ao órgão de defesa do consumidor.

Medida

A medida está prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), cujo artigo 22 estabelece que os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua, eficiente e segura.

Caso a consulta não atenda à solicitação dentro do prazo, o Procon Manaus poderá adotar novas medidas para garantir os direitos da população manauara.

Leia mais:

Terceiro apagão em um mês atinge Manaus e Região Metropolitana

( * ) EM TEMPO, com informações das assessorias. (GC)





























































Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱