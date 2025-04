Terceiro apagão em um mês atinge Manaus e todo o Amazonas

Pela terceira vez em menos de um mês, Manaus e cidades da Região Metropolitana enfrentaram um apagão na noite desta terça-feira (2). Desta vez, a interrupção no fornecimento de energia se estendeu a todo o Amazonas, segundo a concessionária informou em nota.

O blecaute começou às 22h06, quando uma falha desligou a linha de transmissão de 500 kV Jurupari-Oriximiná, que integra o Sistema Interligado Nacional (SIN). A falha comprometeu o fornecimento de energia em todo o estado.

Às 22h54, o Operador Nacional do Sistema (ONS) autorizou a retomada gradual da carga. No horário, apenas 13% do abastecimento havia sido restabelecido. Algumas áreas de Manaus permaneceram sem luz até as 23h50. Já à 0h30, a Amazonas Energia informou que metade da distribuição estava normalizada, incluindo o fornecimento para Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Sequência de apagões

O novo blecaute aconteceu poucos dias após o apagão de 27 de março, causado por uma falha na linha de transmissão de 230 kV Lechuga-Manaus, que deixou diversas áreas sem energia.

No dia 7 de março, outro apagão generalizado atingiu Manaus, cidades da Região Metropolitana e do interior, depois de um problema na linha de 500 kV Jurupari-Silves. Em alguns locais, a energia só foi totalmente restabelecida após mais de seis horas.

