Felipe Neto anuncia pré-candidatura à Presidência e lança rede social

O youtuber e empresário Felipe Neto anunciou, nesta quinta-feira (3), sua pré-candidatura à Presidência da República. A revelação ocorreu por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, surpreendendo milhões de seguidores. No mesmo pronunciamento, ele também apresentou a “Nova Fala”, uma nova rede social.

“Eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República. E este não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida”, afirmou Felipe Neto. Nos comentários da publicação, muitos seguidores questionaram se a declaração se tratava de uma brincadeira.

Foco na comunicação digital

Felipe Neto reconheceu que é um nome fora do cenário político tradicional, mas destacou o poder das plataformas digitais em campanhas eleitorais. “Não há escapatória nenhuma, então por que não usar a dependência das redes sociais a favor do povo?”, questionou.

A nova plataforma anunciada por ele servirá como “uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro”, explicou o youtuber.

Felipe Neto ainda comparou a ideia a um ministério governamental: “Ainda vou definir qual, talvez o da verdade”, disse. Ele acredita que a nova rede social pode ajudar a interpretar a opinião da maioria sobre momentos históricos e, no melhor dos cenários, permitir a criação de um sistema de governo neutro, sem ideologias.

Mudança de postura e reviravoltas

O influenciador tem um histórico de reviravoltas em relação à política. Em fevereiro deste ano, ao retomar seu canal no YouTube e anunciar novos conteúdos, afirmou que 2024 havia sido um ano de confusão e polêmicas. Na época, declarou que evitaria temas políticos para focar em projetos pessoais, alegando que sua vida havia tomado um novo rumo.

Na nova declaração, Felipe Neto justificou sua ausência dos debates políticos afirmando que precisava “ter um olhar de fora”. Segundo ele, suas opiniões são baseadas na busca pelo “domínio da informação” e no desejo de ser um “guardião da verdade”.

