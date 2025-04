Neto é preso por roubo após avó denunciá-lo por ameaça e furto em Manaus

Ordem judicial foi cumprida após a avó do suspeito denunciá-lo por ameaça e furto

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (4) um homem de 27 anos, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, por roubo majorado. A prisão ocorreu após a avó do suspeito, uma idosa de 63 anos, registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra ele por ameaça e furto.

Durante a consulta ao sistema policial, os agentes constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

“Diante disso, a equipe policial se deslocou até o endereço do suspeito para cumprir a ordem judicial. Ele foi localizado e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Além disso, devido à gravidade dos fatos, solicitamos à Justiça uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) para garantir a segurança da avó dele”, informou a delegada Juliana Tuma.

🚨 Denúncia

A PC-AM reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 (Direitos Humanos) ou pelo 181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas). A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI) recebe e investiga denúncias de violência no âmbito familiar.

Os registros podem ser feitos em qualquer delegacia, na DECCI (localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul) ou pela Delegacia Virtual (Devir) no site: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

⚖️ Procedimentos

Além do mandado por roubo majorado, o homem também responderá por injúria, ameaça, violência psicológica, stalking e dano. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Leia mais:

Suspeito de matar avó e neta é preso após mensagem de sangue em parede

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱