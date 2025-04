Festival Brasil Sabor movimenta a gastronomia do AM a partir de maio

A 19ª edição do Festival Brasil Sabor já tem data marcada no Amazonas. De 15 de maio a 1º de junho, bares e restaurantes de todo o estado participarão do evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Amazonas (Abrasel-AM).

Com o tema “A Celebração da Cozinha Brasileira“, o festival busca valorizar a gastronomia local, incentivar a inovação nos cardápios e atrair mais clientes com pratos exclusivos e preços promocionais.

Nesta edição, dois grandes destaques prometem movimentar o cenário gastronômico: a Feira Gastronômica, que acontece nos dias 16 e 17 de maio no Mercado de Origem da Amazônia, e o Circuito nos Restaurantes, de 15 de maio a 1º de junho.

A feira reunirá estabelecimentos associados em um espaço que valoriza o setor e a economia local. Já no circuito, os restaurantes participantes criarão receitas inéditas inspiradas nos ingredientes e tradições regionais.

O evento contará com uma votação interativa via totem, permitindo que o público escolha seus pratos favoritos tanto na Feira Gastronômica quanto durante o Circuito nos Restaurantes. O credenciamento dos visitantes será feito de forma digital para garantir mais organização e segurança.

Para Franco Andrade, presidente da Abrasel Amazonas, o festival representa uma grande oportunidade para o setor. “O Brasil Sabor é sem dúvida um mega incentivo para todos os operários do setor de bares e restaurantes, pois amplia a visibilidade dos estabelecimentos e movimenta a economia nesse período. Com a Feira Gastronômica no Mercado de Origem da Amazônia e o Circuito nos Restaurantes, essa edição será ainda mais especial, conectando o público com os negócios de alimentação fora do lar, além de celebrar a riqueza da nossa culinária”, afirma.

Em 2024, o festival reuniu mais de 740 restaurantes em 79 cidades e 18 estados, consolidando-se como um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil. Este ano, a expectativa é que o evento atraia ainda mais participantes e fortaleça o setor.

As inscrições para participação e credenciamento seguem abertas até 24 de abril e podem ser feitas pelo site: www.brasilsabor.com.br.

