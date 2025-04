Wilson Lima confirma presença em ato na Paulista a convite de Bolsonaro e Tarcísio

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), confirmou nesta sexta-feira (4) que vai participar do ato marcado para o próximo domingo (7), na avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“À convite de @jairbolsonaro e @tarcisiogdf, estarei no ato da avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo, em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro”, escreveu Wilson em publicação no X, antigo Twitter.