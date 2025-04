Governador Wilson Lima é diagnosticado com Covid-19

Apesar do diagnóstico duplo, o governo informou que o chefe do Executivo está bem e acompanha o andamento dos trabalhos até sua plena recuperação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi diagnosticado nesta terça-feira (1º) com Covid-19 e Influenza. Segundo nota oficial do Governo do Estado, ele apresenta bom estado de saúde e está em casa, sob cuidados médicos, de onde continua coordenando as atividades governamentais até sua completa recuperação.

Apesar do diagnóstico duplo, o governo informou que o chefe do Executivo está bem e acompanha o andamento dos trabalhos até sua plena recuperação.

Em suas redes sociais, Wilson Lima comunicou o seu estado de saúde. “Fui diagnosticado com Covid e com o vírus Influenza. Enquanto me recupero, obedecendo as recomendações médicas, ficarei trabalhando e coordenando as ações do Governo de casa.”

A confirmação do diagnóstico ocorre em um momento em que o Amazonas registra novos casos de síndromes respiratórias. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), entre 1º de janeiro e 29 de março de 2025, foram notificados 919 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 295 associados a vírus respiratórios.

Comparado ao mesmo período de 2024, houve uma redução de 15,7%. No mesmo intervalo de 2025, foram registrados 15 óbitos relacionados a vírus respiratórios no estado, dos quais 13 foram causados por Covid-19.

Leia mais: BMW apreendido em operação é integrado à frota da PC-AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱