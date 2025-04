Em mais um passo significativo para a realização do 58º Festival de Parintins, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, entregou hoje 1.120 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos trabalhadores de Caprichoso e Garantido, sendo 560 kits para cada bumbá. A iniciativa assegura que os artistas estejam devidamente protegidos durante a confecção das alegorias dos bois nos galpões.

Durante a entrega, o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André de Oliveira, ressaltou a importância do apoio contínuo do Governo do Amazonas ao festival, destacando que a preocupação não se limita apenas ao evento, mas se estende ao longo de todo o ano. “O Governo do Amazonas está comprometido com aqueles que realizam o festival, nossos artistas e todos os envolvidos na produção desse espetáculo no coração da floresta”, afirmou.

A entrega dos kits ocorreu em um momento crucial, uma vez que os bois já iniciaram seus trabalhos e estão atuando de forma acelerada para cumprir o calendário do espetáculo. O secretário enfatizou que as ações do governo são parte de um esforço contínuo para promover o desenvolvimento cultural e social não apenas em Parintins, mas em todo o interior do estado.

“A presença do governo vai além do Festival de Parintins. Estamos trabalhando para receber todos os turistas com o calor humano e a hospitalidade que só nós amazonenses sabemos oferecer. Para essa edição do Festival, estamos fazendo visitas regulares que buscam ajustar cada detalhe. Nosso compromisso é garantir que todas as melhorias necessárias sejam implantadas para o bem dos turistas e do povo que respira a cultura aqui em Parintins”, destacou.

Sobre os Kits

Os kits contam com equipamentos como: camisas, calças, botas, capacetes, luva de algodão, suporte de protetor facial, lente de protetor facial, luva de alta tensão, luva raspa, luva vaqueta, protetores auriculares, óculos de proteção, além de máscaras descartáveis. No total, os equipamentos representam mais de 5 mil itens de segurança.

Segurança em 1º lugar

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, falou da importância dos equipamentos, sobretudo da parceria com o Governo do Estado.

“Para nós que trabalhamos, somos fazedores de arte, é um momento muito especial esse olhar, essa atenção do Governo do Amazonas para os colaboradores e artistas manterem a sua segurança, a integridade física durante a jornada de trabalho. São três meses intensos na produção. Então, se faz muito necessário esse abraço, esse carinho, essa atenção do governo”, disse o presidente do boi azulado.

Com a entrada nos galpões marcada para a próxima segunda-feira (07/04), o presidente do Garantido, Fred Góes, afirmou que os instrumentos de segurança chegaram em hora oportuna e agradeceu o apoio do Governo do Amazonas.

“Nós vamos entrar nos galpões já na segunda-feira (07/04) e os EPIs são equipamentos de segurança essenciais para os trabalhadores, soldadores e todos que trabalham nos galpões. Então, para nós é muito importante, até porque estamos preservando a vida dos trabalhadores. O Governo, como nos outros anos, tem ofertado esses equipamentos e nós agradecemos ao governador Wilson Lima e o secretário Caio André, pela disposição em nos ajudar”, agradeceu.

