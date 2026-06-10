Temporada

Temporada vai reunir sete espetáculos inéditos entre os dias 15 e 26 de julho

A Série Encontro das Águas 2026 vai transformar o Teatro Amazonas em um grande palco de experiências musicais e cênicas. A programação reúne sete espetáculos inéditos entre os dias 15 e 26 de julho, em Manaus.

Além disso, a temporada conecta música de concerto a linguagens como cinema, pop, rock e balé. Assim, o projeto reforça o diálogo entre tradição e inovação artística.

Ingressos e direção artística

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (10/06), na bilheteria do Teatro Amazonas e no site shopingressos.com.br.

A direção artística fica sob responsabilidade dos maestros Marcelo de Jesus e Átila de Paula. Além disso, o projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Criada em 2014, a Série Encontro das Águas se consolidou como uma das principais iniciativas culturais do Amazonas. Dessa forma, o evento aposta na modernização da música clássica e na aproximação com o público contemporâneo.

Abertura mistura música, dança e MPB

A abertura ocorre no dia 15 de julho, às 20h, com o espetáculo “BPM”. A montagem transforma a nova música popular brasileira em arranjos sinfônicos para orquestra de cordas, vozes e dança.

A Orquestra de Câmara do Amazonas, o grupo Gandhicats e intérpretes convidados participam da apresentação. Além disso, o repertório inclui nomes como Johnny Hooker e João Gomes, com coreografias de Gandhi Tabosa.

Cinema, inclusão e novas experiências

Outro destaque da programação é “O Mundo Azul”. O espetáculo utiliza trilhas de filmes como Star Wars, Harry Potter e O Senhor dos Anéis.

Além disso, a produção aposta na acessibilidade e atende pessoas com deficiência. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Cultura.

Balé clássico no Teatro Amazonas

A temporada também inclui o balé “A Bela Adormecida”, de Piotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo reúne o Ballet Álvaro Gonçalves e a Amazonas Filarmônica.

Dessa forma, a produção preserva a tradição de uma das obras mais importantes do repertório clássico mundial.

Espetáculos inéditos unem cidade e tecnologia

O espetáculo “Ruas Cruzadas” adapta a história de Tristão e Isolda para um cenário urbano. Assim, a montagem combina música eletrônica, teatro e danças urbanas.

A trilha sonora original é assinada pelo duo Sons of Time. Além disso, a direção fica por conta de Monique Andrade e a coreografia de Fernando Castelo Branco.

O rock também ganha espaço com “Symphony of Chaos II. Adagio”. O espetáculo reúne a Band of Chaos e a Orquestra de Câmara do Amazonas.

Além disso, a produção apresenta versões sinfônicas de clássicos dos anos 1970, 1980 e 1990. A direção musical é da maestra Elena Koynova.

A cultura pop aparece com o espetáculo “A Realeza do Pop”. A montagem transforma músicas de Madonna e Michael Jackson em versão sinfônica.

“Queridos irmãos, não podemos acreditar em Jesus e promover a guerra. Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente”, declarou o pontífice.

O projeto reúne Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica. Além disso, a proposta transforma o Teatro Amazonas em um grande baile de gala.

A programação termina com o “Tributo Hans Zimmer”. O concerto reúne trilhas de filmes como Interestelar, Gladiador e O Rei Leão.

Além disso, o repertório inclui sugestões do público enviadas pelas redes sociais da série. Assim, o espetáculo reforça a participação da audiência na curadoria.

Produção e equipe técnica

A Série Encontro das Águas conta ainda com iluminação de Thabbatha Melo, visagismo de Eugênio Lima e sonorização de Fábio Moreno.

Por fim, os maestros Marcelo de Jesus e Átila de Paula destacam que o projeto busca conectar diferentes formas de arte e ampliar o acesso à música de concerto no Amazonas.

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