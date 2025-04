Cota única com desconto do Alvará 2025 vence nesta segunda-feira em Manaus

Contribuintes têm até segunda-feira (7) para pagar a cota única do Alvará 2025 com 10% de desconto ou optar pelo parcelamento em quatro vezes

A Prefeitura de Manaus alerta aos contribuintes sobre o vencimento da cota única e primeira parcela da Taxa de Verificação de Funcionamento (TVF), o Alvará 2025, nesta segunda-feira (7). Quem optar pelo pagamento em cota única até a data terá direito a um desconto de 10% sobre o valor total do tributo. Também é possível parcelar o valor em até quatro vezes mensais.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Arminio Pontes, explicou que a TVF, conhecida como Alvará pelos contribuintes, é uma taxa municipal cobrada, anualmente, das empresas estabelecidas em Manaus, sendo essencial para a regularização das atividades comerciais na cidade. A TVF é calculada com base na Unidade Fiscal do Município (UFM), com conversão para real no momento do lançamento.

Pontes informou, ainda, que as notificações de lançamento e guias de pagamento da taxa já foram enviadas aos contribuintes via Correios e também estão disponíveis para consulta e impressão no portal Manaus Atende, pelo endereço: manausatende.manaus.am.gov.br.

“Comunicamos a todos os contribuintes pessoas jurídicas que queiram já se planejar e se organizar: o prazo para pagamento do Alvará é 7 de abril, vencimento da cota única e da primeira parcela. Lembrando que quem paga em cota única tem o benefício de 10% de desconto. Quem ainda não recebeu a notificação, acesse o portal Manaus Atende”, reforçou o subsecretário.

Quem perder o prazo estará sujeito à incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de mora diária de 0,33%, limitada a 20% do valor total.

Leia mais

Balsa vinda de Tefé é interceptada no Pará com mais de 2 toneladas de drogas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱