Confusão por vazamento de água terminou em agressão com golpes de enxada no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem ferido na tarde deste sábado (5), no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, a confusão começou após um desentendimento causado por um cano quebrado, que estaria vazando água para o quintal de um dos envolvidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois homens com pedaço de madeira e uma enxada durante a briga. Em determinado momento, um dos envolvidos cai no chão e é agredido com golpes de enxada.

Durante a confusão, um terceiro homem, sacou uma arma de fogo e interveio, encerrando a briga. Um dos agressores fugiu correndo, enquanto o outro permaneceu ferido no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento ao homem ferido.

