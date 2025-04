O Boi-Bumbá Garantido lançou, neste sábado (5), seu aguardado álbum de 2025, “Boi do Povo, Boi do Povão”, em um evento memorável realizado na Cidade Garantido, em Parintins. A noite foi marcada por grandes emoções, casa cheia e um espetáculo que celebrou a cultura popular e a força do povão vermelho e branco.

Além do lançamento das novas toadas, a ocasião também foi marcada por um importante gesto da atual gestão: a diretoria do bumbá, por meio do presidente Fred Góes e do vice-presidente Marialvo Brandão, efetuou o pagamento integral de todos os compositores responsáveis pelas toadas do Álbum 2025.

“Antes do espetáculo começar, realizamos o pagamento integral de todos os compositores que contribuíram com sua arte no nosso CD digital de 2025, reforçando o nosso compromisso com a valorização e o respeito aos artistas que constroem a alma musical do Garantido. Temos as melhores toadas do Festival de 2025, porque a galera vermelha e branca merece o melhor sempre”, destacou Fred Góes.

Espetáculo

Com todos os itens oficiais no palco, o Boi do Povão mostrou sua força, apresentando as novas toadas que embalarão a temporada rumo ao Festival de Parintins 2025.

Os artistas Patrick Modesto, Ken Pablo, Luciano Araújo, Márcia Siqueira, João Paulo Faria, Wesley Nery, Erick Juan e Black Marialva conduziram o pré-show, preparando o público para o momento mais aguardado da noite: o espetáculo com os itens oficiais.

O show oficial começou com a entrada do apresentador Israel Paulain, acompanhado pela Batucada, em uma abertura apoteótica que contou com a participação do pajé Adriano Paketá e do Garantido Show, apresentando um medley com trechos das toadas de 2025. A performance abriu caminho para uma sequência de apresentações que animaram a galera vermelha e branca.

Na sequência, o espetáculo contou com a participação dos itens oficiais do Boi Garantido. Estiveram presentes os levantadores de toadas David Assayag e Márcia Siqueira, a sinhazinha da fazenda Valentina Coimbra, o amo do boi João Paulo Faria, o pajé Adriano Paketá, a cunhã-poranga Isabelle Nogueira, a rainha do folclore Lívia Christina, a porta-estandarte Jeveny Mendonça, o tripa do boi Denisson Piçanã e o casal de Pai Francisco e Mãe Catirina, interpretados por Fernando Tenório e Lara Monteverde.

O lançamento do álbum “Boi do Povo, Boi do Povão” foi o primeiro grande evento da temporada bovina de 2025. Além da festa, a noite marcou a entrega do novo palco do Curral Lindolfo Monteverde, totalmente revitalizado para a temporada.

