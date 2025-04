Sine Manaus oferta 293 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 293 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 7/4, das 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 132

5 vagas – Operador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em indústria de eletrônicos e curso TBO;

Atividades – realizar tarefas de produção, como inserir componentes em esteiras, retirar e embalar produtos, e operar máquinas.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar mercadorias dos veículos de transporte, como caminhões e vans.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

18 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência a partir de 2019, curso de Agente de Portaria, ter carteira nacional de habilitação A ou B ou residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, São José 3, Zumbi, Grande Vitória ou Gilberto Mestrinho e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo–os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Curso de Excel Avançado;

Atividades – analisar e classificar o setor financeiro de uma empresa, com o objetivo de promover a demanda de pagamentos e recebimentos.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em cozinha industrial;

Atividades – atuar na administração de Unidades Produtoras de Refeições; efetuar controle higiênico–sanitário. Desenvolver e executar programas de educação continuada para manipuladores de alimentos; estruturando e gerenciando serviços de produção alimentar; desenvolver e atuar em conformidade com o Manual de Boas práticas para as unidades produtoras de alimentos.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em cozinha industrial;

Atividades – coordenar, administrar, organizar e executar os serviços da cozinha, do recebimento de gêneros alimentos “in natura” à elaboração, preparo e finalização dos alimentos, observando as orientações nutricionais e segurança alimentar, em UPR.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na venda de produtos ou serviços diretamente ao consumidor, em sua casa ou local de trabalho.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de Tv a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, conhecimento básico no pacote office e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar cabos e caixas de entrada de energia, verificar passagens de fios, realizar instalação do equipamento principal de sinal, realizar manutenção e reparo de serviços de TV a cabo e internet.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador de Rede de Telecomunicação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, conhecimento básico no pacote office e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar caixas de atendimento principal e realizar manutenção corretiva e preventiva dessas caixas de atendimento.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Norte ou proximidades e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no pacote office, controle de estoque;

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Analista de PCP (Programação e Controle da Produção)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no pacote office, Habilidade com Excel avançado e Power BI, conhecimentos de indicadores de qualidade (KPIs);

Atividades – analisar e planejar a distribuição dos insumos para a produção dos serviços – dos CDs (Amazonas e Pará) para demais estoques; acompanhar e analisar diariamente da produção dos serviços – instalação, suporte, NC e infraestrutura para demais estoques.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no pacote office, controle de estoque;

Atividades – Inspecionar em campo as NC de Instalação ou Suporte identificadas pelo time de Qualidade; identificar e egistrar irregularidades (imagens e mine vídeos); corrigir as irregularidades conforme critérios de instalação e / ou suporte fechando as Odende Serviço no sistema.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – oferecer informações sobre produtos e serviços, ajudar na escolha, esclarecer dúvidas e finalizar a compra

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria–prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, repor papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, repor papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso com carta de recomendação;

Atividades – preparar alimentos, garantindo a qualidade, higiene, sabor e apresentar as refeições; coordenar as atividades da cozinha e auxilia na limpeza.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas, raspando–as, limpando–as, emassando–as e cobrindo–as com uma ou várias camadas de tinta

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Instalador Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas e equipamentos de telecomunicações, como sistemas de telefonia, internet, câmeras de segurança, entre outros.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 3

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar e fiscalizar, a fim de prevenir perdas e proteger o patrimônio da empresa; operar o sistema de CFTV da loja; implementar medidas preventivas para desencorajar atividades ilícitas; manter o ambiente de trabalho organizado, recolhendo sacolas e cabides e encaminhando para as áreas apropriadas; contribuir na abertura e fechamento da loja, supervisionando o recebimento de mercadorias, conferência de caixa e realizando rondas nos caminhões para evitar perdas. entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja e Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no gerenciamento de loja de varejo, apoio em recebimento de mercadoria, escalas e avaliação de colaborador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 100



50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Produção (Eletroeletrônico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso TBO, NR–12 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 56

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de self, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivos Passageiros, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alternador, motor de partida e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repara e instala sistemas elétricos de veículos automotores.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, acomodar e atender os clientes com cortesia; manter a organização do ambiente de trabalho; gerenciar pedidos dos clientes; realizar tarefas da área conforme necessário.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência com cortes de carne, temperos e técnicas de preparo (com dispensa militar);

Atividades – planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em Careiro Várzea e disponibilidade de horário;

Atividades – gerenciar o estoque de ingredientes e produtos, gestão de equipe e realizar atividades relacionadas a função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo em gastronomia ou áreas correlatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – preparar pratos e receitas; desenvolvimento de novos produtos; gestão de equipes.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos: Realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Splitões, Self’s, Fancoil, Fancoletes.

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com medicamentos e documentação completa;

Atividades – realizar seleção de cadastro de fornecedores, cotações e orçamentos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com medicamentos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar os produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos, fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques, distribuir produtos e materiais a serem expedidos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Registro Ativo e documentação completa;

Atividades – realizar o acompanhamento das atividades dos colaboradores em campo, inspeção de segurança, elaboração de Relatórios e DDS, treinamento de Integração, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservar o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar os produtos, realizar expedição materiais e produtos, examinando–os, providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar das pizzas, desde a massa até o forno, garantindo o sabor e a qualidade do alimento, além de manter a área de trabalho limpa e organizada.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

10 vaga – Auxiliar de Logística

(Carga e Descarga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias entre veículos de transporte e áreas de armazenamento.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

15 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o equipamento com segurança, movimentando cargas de um local para outro; carregamento e descarregamento: auxiliar na carga e descarga de caminhões e containers; armazenamento e organização: empilhar produtos de forma segura e eficiente, evitando danos e otimizando o espaço.

Disponível até 7/4/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral.

