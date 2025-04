Carreta da Saúde retorna a Presidente Figueiredo com exames gratuitos

A Carreta de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas retorna, nesta segunda-feira (7), ao município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A unidade móvel ficará posicionada na Praça da Juventude, localizada na avenida Amazonino Mendes, bairro Galo da Serra II, onde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, oferecerá exames de mamografia e ultrassonografia.

Os atendimentos ocorrerão até o dia 2 de maio. No período, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) vai oferecer 2 mil exames, entre mamografia e ultrassonografia de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, do aparelho urinário, da próstata via abdômen, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Em Presidente Figueiredo, os exames são direcionados aos pacientes que já passaram pela Unidade Básica de Saúde (UBS) e estão com a solicitação médica em mãos.

De acordo com a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, a ação faz parte do Programa Saúde Amazonas, criado pelo governador Wilson Lima que busca ampliar e otimizar os atendimentos na rede pública na capital e no interior.

“As Carretas da Saúde atendem a um compromisso do governador Wilson Lima de levar serviços para mais perto da população. Em Presidente Figueiredo esse equipamento de saúde já realizou, desde o ano passado, mais de 1.650 exames”.

São três unidades móveis do Governo do Amazonas com um cronograma de atendimento para a capital e interior. “Trata-se de uma iniciativa que amplia o acesso da população a diagnósticos por imagem”, completou a secretaria.

Em 2024, as Carretas da Saúde realizaram 32 mil exames, entre capital e interior. No primeiro trimestre de 2025, já foram mais de 15 mil mamografias, tomografias e ultrassonografias.

Em Manaus

Na capital, a Carreta da Saúde continua atendendo, até o dia 2 de maio, no Estacionamento do Shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, 4.605, zona leste, com exames de mamografia e ultrassonografia.

Já a Carreta de Tomografia está na área externa da Maternidade Azilda da Silva Marreiro, na Avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. No local, estão sendo ofertadas tomografias de abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervical, torácica e lombossacral.

