VÍDEO: Caminhão com combustível tomba, explode e atinge ao menos 20 veículos na BR-101

Um caminhão carregado com combustível tombou e pegou fogo, neste domingo (6), na BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. O acidente ocorreu no quilômetro 233,7 da rodovia, no sentido norte, em direção a Curitiba.

De acordo com informações de testemunhas, o tombamento foi registrado por volta das 13h36. O veículo transportava etanol, e, com o impacto da queda, o combustível se espalhou pela pista e provocou um incêndio de grandes proporções. Pelo menos 20 veículos que trafegavam no local foram atingidos pelas chamas, segundo relatos de testemunhas.

A concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela administração do trecho, foi acionada para atuar na ocorrência, juntamente com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas fatais. No entanto, informações extraoficiais indicam que algumas pessoas sofreram queimaduras e foram levadas para hospitais da região.

Por segurança, a BR-101 foi totalmente interditada nos dois sentidos. Segundo a Arteris, a rodovia permanecerá bloqueada até que o fogo seja completamente controlado e seja possível avaliar os danos na pista.

O congestionamento já chega a três quilômetros no sentido Paraná e quatro quilômetros no sentido Rio Grande do Sul. Ainda não há previsão para a liberação da via.

*Com informações RIC

Leia mais

Homem é preso após invadir loja em shopping e furtar celulares em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱