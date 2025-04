VÍDEO: Homem é atropelado ao tentar atravessar avenida de Manaus

Um homem, não identificado, ficou gravemente ferido após ser atropelado na tarde deste domingo (6), na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima tentava atravessar a avenida correndo quando foi atingida por um veículo que trafegava pela via. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem caído no asfalto, com o rosto coberto de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento ainda no local, encaminhando o ferido para uma unidade hospitalar.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

