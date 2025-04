VÍDEO: Cheia do Rio Madeira invade BR-230 e complica tráfego

Trecho entre Humaitá e Matupi enfrenta alagamentos devido à cheia do Rio Madeira e compromete a segurança no trânsito

A cheia do Rio Madeira tem causado transtornos no trecho da BR-230 Transamazônica, entre Humaitá e Matupi, no Amazonas. No quilômetro 20, próximo à saída da balsa, a água invadiu a rodovia e tem dificultado o tráfego de veículos, tornando o percurso perigoso.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um trator de esteira sendo usado para puxar caminhões que ficam atolados na área alagada. Nas imagens é possível ver o volume de água alto e o trânsito comprometido.

O registro foi feito por uma testemunha que atravessava o local em uma rabeta, acompanhada de outras pessoas. Durante o vídeo, o homem comenta sobre a cheia do rio e dá orientações aos trabalhadores que tentam mover o veículo atolado.

Equipes de apoio orientam motoristas e passageiros a redobrarem a atenção ao passarem pelo local. A recomendação é seguir as instruções dos agentes de trânsito para garantir a segurança até que a situação seja normalizada.

