Amazonas marca presença no encontro Global WEForum 2025

Nos dias 26 e 27 de março, Belo Horizonte recebeu o Women Entrepreneur Forum – WeForum 2025, que juntou lideranças femininas de vários países, empresárias, especialistas, autoridades e organizações que apoiam o empreendedorismo. O evento teve como objetivo promover negócios liderados por mulheres e discutir temas como inovação, políticas públicas, sustentabilidade, saúde e tecnologia. No dia 28, a programação foi finalizada com uma visita ao Instituto Inhotim, em Brumadinho/MG, que faz parte do eixo “Cultura” do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

Representando o Amazonas, estiveram presentes a Conselheira Estadual do CMEC-AM, Leonarda Safira Gaspar Pinheiro, e a Consultora Técnica Associativista do CMEC-AM, Lívia da Silva Cristo. A presença dessas representantes destaca o compromisso do Conselho em se conectar com iniciativas tanto nacionais quanto internacionais, o que ajuda a fortalecer o desenvolvimento de lideranças femininas na região.

A programação do WeForum incluiu painéis temáticos, sessões técnicas e rodadas de negócios focadas em setores como alimentos, moda, cosméticos e farmacêuticos. Um ponto alto foram os encontros com representantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Sebrae, FIEMG e da Aliança BRICS.

A Aliança BRICS, composta por nove países – Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, China, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã – está se expandindo com a adesão da Indonésia. Essa aliança é organizada em seis grupos de trabalho: Saúde, Desenvolvimento Inovador, Economia Inclusiva, Indústrias Criativas, Turismo e Segurança Alimentar e Ambiental. Essa articulação internacional destaca o espaço que o empreendedorismo feminino brasileiro está conquistando no cenário global.

Ana Cláudia Badra Cotait, presidente do CMEC Nacional, teve um papel importante no evento, representando com excelência a força do empreendedorismo feminino no Brasil. Com uma postura firme e uma visão estratégica, ela enfatizou o compromisso da entidade com o desenvolvimento sustentável, a inclusão produtiva e a valorização de lideranças femininas, reforçando o papel do Brasil como referência em empreendedorismo feminino na América Latina.

A programação do evento incluiu um jantar institucional no dia 26 e uma confraternização com lideranças femininas da Federaminas Mulher no dia 27 de março, promovendo a integração e troca de experiências entre representantes de diversas regiões. O CMEC-AMAZONAS destacou a importância de representar o Amazonas em um evento internacional para fortalecer parcerias e o associativismo. A Associação Comercial do Amazonas (ACA) reforçou seu apoio a iniciativas que promovem o empoderamento econômico das mulheres e a inclusão produtiva no estado.

*Com informações da assessoria

