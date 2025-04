Cella lança “Me Ignora”, single que mistura pop, R&B e identidade amazônida

A cantora, atriz e produtora Cella lança, nesta sexta-feira (11), o single “Me Ignora”, terceira faixa do seu álbum de estreia, “Efeito Borboleta”, previsto para este ano. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e conta com parceria da artista Lary, sob o selo Moodstock Music.

Novo single chega às plataformas nesta sexta-feira (11)

“Me Ignora” revela as contradições de sentimentos não resolvidos em uma sonoridade que mistura balada, pop e R&B. Assim como no single anterior, “Meu Norte”, a faixa incorpora elementos que reforçam a identidade amazonense da cantora.

A canção estará disponível no link: https://ingrv.es/me-ignora-oz2-r.

“É uma música mais sentimental, que fala, de forma poética, sobre aquele momento em que você percebe que quer sair da relação, mas tem dificuldade por conta de um apego emocional”, comenta Cella.

“Me Ignora” traz fusão de pop, R&B e sonoridade amazônica

O projeto é parte do selo Sinc, criado para valorizar artistas independentes. Cella define a proposta do disco como “carimpop”, termo que une o carimbó e o pop brasileiro, com forte inspiração nas sonoridades da região Norte.

A artista afirma: “O pop tem muitas vertentes. Tem o pop que você vai ouvir na balada, no fone, ou para se emocionar. E eu queria muito que meu álbum trouxesse todas essas possibilidades”.

Videoclipe será lançado no dia 12 de abril

O clipe de “Me Ignora” será lançado no YouTube no dia 12 de abril. As gravações aconteceram em Manaus, com locações como o Teatro Amazonas e o Rio Negro. A produção destaca a imensidão dos sentimentos abordados na música, com estética introspectiva e melancólica.

Figurinos e cenários valorizam a cultura da região Norte

A produção contou com figurinos do Ateliê Derequine, localizado na comunidade indígena Parque das Tribos, e biojóias da artista Rita Prossi. A stylist amazonense Giselle Carésto assina o styling.

“A gente gravou o clipe no Rio Negro e na floresta, ambientes que simbolizam a imensidão dos sentimentos não resolvidos”, explica Cella.

Artista prepara lançamento do álbum “Efeito Borboleta”

O álbum marca a transição da artista para o pop. Aos 23 anos, Cella tem trajetória na música e no teatro musical. Ela representou o Amazonas no programa The Voice Kids em 2017, ainda como Marcella Bártholo. Desde então, morando no Rio de Janeiro, atuou em diversas produções nacionais.

Trajetória inclui teatro musical, TV e projetos autorais

Além da música, Cella é CEO da In Cena+, hub cultural que desenvolve projetos inéditos. Entre os destaques estão o espetáculo “República Lee – Um Musical ao Som de Rita” e o infantil “TumPaTaTum”, voltado à releitura de cantigas de roda, com canal no YouTube.

