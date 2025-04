Exposição destaca arte de pessoas com deficiência visual em Manaus

Mostra celebra 200 anos do sistema Braille com obras táteis no Manauara Shopping até 25 de abril.

A exposição “Arte com Toque: A inclusão da pessoa com deficiência visual na pintura artística” teve início nesta terça-feira, 8 de abril, no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), localizado no Manauara Shopping, zona Centro-Sul de Manaus. A mostra reúne obras táteis de artistas amazonenses com deficiência visual e integra as ações comemorativas dos 200 anos da implementação do sistema Braille no Brasil.

A ação é promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Biblioteca Braille do Amazonas, o projeto Arte com Toque, a Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias (Vemaqa) e o próprio shopping.

Desfile inclusivo marca a abertura

Durante a abertura, o público também acompanhou um desfile de moda inclusivo assinado pela artista Seanne Oliveira, indígena do povo Munduruku. O desfile ocorreu no buritizal do shopping e reforçou o protagonismo de artistas e modelos com deficiência.

Educação e inclusão na rede pública

Renato Bezerra Júnior, coordenador das Ocas do Conhecimento da Semed, destacou a relevância de promover o contato entre estudantes e artistas com deficiência visual.

“A Ocas do Conhecimento Ambiental trabalha tanto a educação ambiental quanto a socioambiental. Esta exposição trata sobre a diversidade, os deficientes visuais e os 200 anos do sistema Braille no Brasil. A Semed tem um trabalho contínuo de inclusão nas escolas que acolhem pessoas com deficiência”, afirmou.

Estudantes prestigiam a exposição

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Júlio César de Moraes Passos, premiados no 2º simulado do programa Educa + Manaus, visitaram a mostra. A aluna Maria Eduarda, de 10 anos, comentou a experiência:

“Eu achei todas essas artes muito impressionantes. Gostei muito da arte do Leonardo Pimentel. Espero que vocês venham visitar aqui.”

A exposição permanece aberta ao público até o dia 25 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 21h30.

Jovens artistas ganham visibilidade

Para a artista Júlia Abreu, de 18 anos, participar da exposição representa superação e novos caminhos:

“É muito bom estar pintando, porque antes eu só ia de casa para a escola. Agora estou muito orgulhosa de mim mesma. Já comecei minha segunda pintura.”

Projeto Arte com Toque e Lei Paulo Gustavo

O projeto Arte com Toque foi criado pela professora Seanne Oliveira, artista indígena e formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas. As técnicas utilizadas por ela promovem o desenvolvimento artístico de pessoas com deficiência visual.

A iniciativa foi contemplada no edital de Fomento às Artes da Lei Paulo Gustavo e conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas.

Leia mais:

Em Manaus, Caua inaugura exposição “Reminiscências” sobre lembranças de artista

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱