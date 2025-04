Produção industrial do AM cresce 0,9% em fevereiro, mas segue em queda

Produção industrial do AM

Manaus (AM) – A produção industrial do Amazonas variou 0,9% em fevereiro de 2025, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-Regional) divulgada nesta terça-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado ficou na quinta posição entre as 15 Unidades da Federação analisadas. No ranking nacional, Pernambuco liderou com alta de 6,5%, enquanto a Bahia teve o pior desempenho, com recuo de -2,6%.

Apesar do crescimento em relação ao mês anterior, o desempenho do Amazonas é tímido diante de um cenário nacional instável. A produção industrial do país, no mesmo período, apresentou queda de 0,1%.

Fevereiro de 2024

Na comparação com fevereiro de 2024, o Amazonas registrou retração de -2,9%, ficando na 12ª colocação entre os estados. Já no acumulado de 2025, a variação é de -2,2%, também colocando o estado na 11ª posição.

Em relação aos últimos 12 meses, o índice amazonense se mantém positivo em 0,9%, embora distante dos líderes como Santa Catarina (7,7%) e Pará (5,7%).

Produtos químicos

Entre as atividades industriais do estado, a fabricação de produtos químicos teve destaque com alta de 50,4% em relação ao ano anterior — embora inferior aos 112,8% registrados em janeiro. Por outro lado, a produção de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos recuou -27,2%.

A média móvel trimestral de fevereiro apresentou alta de 1,2%, indicando crescimento pelo terceiro mês consecutivo, mas ainda abaixo da registrada em janeiro (2,9%).

A próxima divulgação da PIM-Regional, referente ao mês de março, está prevista para 14 de maio. Os dados podem ser consultados no site do IBGE e no sistema Sidra.

Leia mais:

Gestão de Bolsonaro tinha plano de fechar Polo Industrial de Manaus

( * ) Com informações do IBGE/GC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱