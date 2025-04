Maior marca chinesa de celulares terá produção em Manaus

A empresa chinesa Vivo Mobile Communications anunciou, na segunda-feira (7), o início da produção de celulares da companhia na Zona Franca de Manaus (ZFM), ampliando disputa por um mercado que além de marcas consagradas como Samsung e Motorola, conta com forte presença de modelos distribuídos na forma de contrabando.

A Vivo, que não tem relação com a operadora de telecomunicações Vivo, do grupo Telefônica, vai vender seus aparelhos no Brasil sob a marca Jovi, anunciou a companhia, que em 2024 se tornou a maior empresa de celulares do maior mercado do mundo, a China, à frente de Huawei e Apple.

Competitividade

A companhia chinesa não revelou valores de investimentos ou detalhes de seus planos para o Brasil, segundo breve comunicado à imprensa.

“Para consolidar seu compromisso com o país e agilizar a distribuição dos dispositivos, a Jovi já iniciou a produção de seus primeiros smartphones na Zona Franca de Manaus”, afirmou a empresa.

Além de fomentar o desenvolvimento local, essa decisão garante maior competitividade, aproxima a marca do consumidor brasileiro e torna o suporte técnico e o serviço de pós-venda mais acessíveis — fatores fundamentais para estabelecer confiança entre fabricante e público”, afirmou a empresa.

O site especializado Technoblog publicou em meados de março que a Jovi já tem um celular homologado junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O site afirmou, sem citar fontes, que o modelo é 5G, terá processador MediaTek Dimensity 6300 e 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. O modelo terá duas câmeras traseiras e uma dianteira, afirmou o site, citando que “parte da montagem do celular…será feita no Brasil, na fábrica da GBR Componentes”, na Zona Franca de Manaus.

Segundo a Jovi, os aparelhos da marca estão previstos para chegar ao mercado brasileiro no segundo trimestre.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: A Zona Franca de Manaus: Desenvolvimento Regional Sustentável Contra o Preconceito e a Desinformação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱