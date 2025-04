Produção de motos cresce 14,4% no PIM e tem melhor 1º trimestre desde 2012

Com mais de 158 mil unidades fabricadas, março também representou o melhor desempenho para o mês desde 2012

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) cresceu 14,4% no primeiro trimestre de 2025, alcançando 501.142 unidades fabricadas — o melhor desempenho para o período desde 2012. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Em março, a indústria também registrou o melhor resultado para o mês em 13 anos, com a fabricação de 158.343 motocicletas. O número representa um crescimento de 1,4% em relação a março de 2024. Na comparação com fevereiro, houve retração de 10,4% devido ao menor número de dias úteis, por conta do feriado de Carnaval.

“O Polo de Duas Rodas em Manaus segue em forte ritmo de produção para atender à alta demanda do mercado, que encontra na motocicleta uma alternativa econômica para a mobilidade urbana e utilização profissional”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

A previsão da entidade é de que a produção em 2025 atinja 1.880.000 unidades, o que representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior.

Categorias mais produzidas

As motocicletas das categorias Street, Trail e Motoneta lideraram o ranking de produção no primeiro trimestre. De janeiro a março:

Street : 259.948 unidades (51,9% do total)

: 259.948 unidades (51,9% do total) Trail : 101.073 unidades (20,2%)

: 101.073 unidades (20,2%) Motoneta: 67.153 unidades (13,4%)

Em março, a participação seguiu a mesma tendência:

Street : 80.271 unidades (50,7%)

: 80.271 unidades (50,7%) Trail : 32.148 unidades (20,3%)

: 32.148 unidades (20,3%) Motoneta: 21.400 unidades (13,5%)

As motocicletas de baixa cilindrada lideraram com folga, representando 77,7% da produção em março. Modelos de média cilindrada responderam por 20,4% e os de alta cilindrada, por 1,9%.

Melhor trimestre

O varejo também atingiu marcas históricas. Entre janeiro e março, foram licenciadas 474.023 motocicletas, alta de 9,6% em comparação com o mesmo período de 2024. Em março, as vendas somaram 166.051 unidades, um aumento de 8,7% em relação a março do ano passado e de 6,5% sobre fevereiro.

A média de vendas diárias no mês foi de 8.740 unidades. Para o ano, a Abraciclo projeta a comercialização de 2.020.000 motocicletas, crescimento de 7,7% ante 2024.

Exportações crescem no trimestre

Nos três primeiros meses do ano, o Brasil exportou 9.643 motocicletas, alta de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2024. Em março, foram embarcadas 4.043 unidades — queda de 1,2% em relação a março de 2024, mas crescimento de 44,8% frente a fevereiro.

A expectativa da Abraciclo é de que 35.000 unidades sejam exportadas até o fim do ano, o que representaria aumento de 13% sobre o volume do ano passado.

