Mercado Pet

ortVet apresenta novos produtos da Nutrire durante jantar de negócios com empresários do setor pet em Manaus

O mercado pet amazonense recebeu novos produtos voltados à alimentação premium, premium especial e de alta performance nesta semana. Os lançamentos foram apresentados pela FortVet Distribuidora durante um jantar de negócios realizado em um restaurante no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O encontro reuniu donos de pet shops, clínicas veterinárias e casas de ração para apresentar novidades do setor, discutir tendências de consumo e ampliar oportunidades de negócios. O mercado pet segue em expansão no Amazonas e deve movimentar mais de R$ 1,6 bilhão na economia estadual neste ano.

A ação, considerada pioneira no segmento pet local, reuniu mais de 50 empresários e ocorreu em parceria com a Nutrire, fabricante brasileira de alimentação para cães e gatos.

Novas linhas apostam em desempenho e nutrição funcional

Entre os lançamentos está a linha Monello Power, desenvolvida para cães adultos com maior nível de atividade física. O produto atende especialmente animais de médio e grande porte que participam de treinamentos, práticas esportivas ou atividades de trabalho.

A fórmula reúne ingredientes voltados ao desempenho físico e à vitalidade, como creatina, BCAA, carnitina e whey protein. Segundo a empresa, a proposta é oferecer suporte nutricional com foco em energia, condicionamento físico e absorção equilibrada de nutrientes.

Além disso, a FortVet apresentou a linha Monello Go, voltada ao segmento felino. O produto acompanha o crescimento da procura por alimentos premium para gatos e aposta na combinação entre alimentação funcional e custo-benefício acessível.

Entre os benefícios destacados estão o auxílio à saúde do trato urinário, a contribuição para a saúde bucal e a melhora na pele e na pelagem dos animais.

Evento reuniu empresários do setor pet

Segundo o empresário Maurício Araújo, o encontro buscou aproximar lojistas das tendências do mercado e apresentar estratégias voltadas à rentabilidade no varejo pet.

“Hoje o principal objetivo do nosso jantar de negócios é trazer oportunidades para o lojista, mostrar estratégias de rentabilidade, precificação e posicionamento de mercado, além de apresentar formas saudáveis de trabalhar o produto”, afirmou.

Com a iniciativa, a FortVet fortalece o relacionamento com lojistas, clínicas veterinárias e profissionais da área para ampliar as vendas no varejo pet.

“O nosso foco é auxiliar o lojista para que ele possa vender mais. Trabalhamos lado a lado com clínicas, médicos veterinários e ações nas lojas para fortalecer as vendas e garantir margem de lucro, recompra e crescimento”, destacou Maurício Araújo.

Nutrire destaca presença internacional

O gerente regional da Nutrire, Tabajara Muller, destacou o investimento da empresa em qualidade e segurança nutricional como um dos diferenciais da marca.

“Hoje a Nutrire está presente em 52 países e é uma das maiores exportadoras brasileiras do segmento petfood. Estamos em mercados como Emirados Árabes e diversos países da América do Sul. Trabalhamos fortemente focados na qualidade dos nossos produtos e no bem-estar animal”, afirmou.

Muller ressaltou que os produtos comercializados no Brasil seguem o mesmo padrão dos itens exportados. Segundo ele, a chegada das novas linhas Monello ao Amazonas amplia o acesso a produtos com padrão internacional.

“O produto fabricado no Brasil e exportado para o mundo é o mesmo que chega ao consumidor brasileiro. Isso traz mais segurança e confiança para os tutores na hora de escolher a alimentação dos seus pets”, disse.

Mercado pet segue em crescimento no Amazonas

Além dos lançamentos apresentados pela FortVet em Manaus, o encontro reforçou o cenário de expansão do mercado pet no Amazonas. Segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o estado concentra entre 30% e 40% do volume de vendas da Região Norte.

A projeção para 2026 aponta crescimento do setor em todo o país. Atualmente, o mercado pet brasileiro movimenta cerca de R$ 77 bilhões por ano. O segmento de alimentação representa mais de 54% do faturamento da cadeia.

Sobre a FortVet Distribuidora

A FortVet Distribuidora é uma empresa amazonense do segmento pet criada para ampliar as opções disponíveis para lojistas, tutores e animais de estimação no Amazonas.

A empresa atua no mercado atacadista com um portfólio de aproximadamente dois mil itens. Além disso, conta com distribuidores exclusivos e uma linha de atacado voltada ao varejo pet.

Com foco em variedade, competitividade e atendimento às demandas do setor, a FortVet busca fortalecer o mercado local e ampliar o acesso a produtos especializados no estado.

(*) Com informações da assessoria

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