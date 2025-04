Iniciativa disponibilizará 4 mil vagas em robótica no Amazonas

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e o Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação, unidade de negócios da Positivo Tecnologia, lançam no próximo dia 15, às 9h, na sede do INDT, o programa “Robótica Educacional e Educação Tecnológica na Amazônia”. Sem fins lucrativos, a iniciativa beneficiará mais de 130 escolas e 4 mil crianças e adolescentes da educação infantil ao ensino fundamental em diversas regiões do estado.

Utilizando kits educacionais de robótica, o projeto tem como objetivo fortalecer o aprendizado e estimular o interesse dos estudantes nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (STEAM). Além disso, busca desenvolver habilidades essenciais como raciocínio lógico, resolução de problemas, criatividade e trabalho em equipe. O programa disponibilizará um conjunto de produtos e formação com uma abordagem pedagógica estruturada, com planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo objetivos claros de aprendizagem.

Transformação educacional

O programa visa democratizar o acesso à tecnologia educacional para estudantes de comunidades urbanas, ribeirinhas, rurais e indígenas, respeitando suas realidades locais. Entre os principais objetivos estão:

Incorporar a robótica educacional ao currículo escolar, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente;

Garantir equidade no acesso à educação tecnológica, ampliando oportunidades para alunos em diferentes contextos socioeconômicos;

Formar e capacitar educadores, promovendo o uso eficaz da tecnologia na prática pedagógica.

Além da entrega dos kits educacionais, a iniciativa prevê um programa estruturado de formação continuada para professores, assegurando a correta aplicação dos recursos tecnológicos no ambiente escolar.

“O projeto contribui para uma educação mais inclusiva, conectada às demandas das comunidades escolares e alinhada às diretrizes educacionais contemporâneas”, destaca Martin Oyanguren, vice-presidente na Positivo Tecnologia e CEO do Educacional.

A diretora de Inovação do INDT e responsável pelo INDT Educacional, Luana Lobão, reforça o impacto positivo da iniciativa: “Nosso objetivo é transformar a realidade local por meio da educação, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado conectada ao mundo contemporâneo, sem perder a valorização da cultura e do conhecimento prévio de cada estudante. O uso da LEGO®️ Education dentro das escolas potencializa habilidades como pensamento crítico, criatividade e solução de problemas reais, tornando os alunos protagonistas do próprio aprendizado e contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades.”

Parcerias para impulsionar o programa

Para ampliar o alcance e o impacto da iniciativa, o projeto busca empresas parceiras que compartilhem o compromisso com o desenvolvimento da Amazônia por meio de ações voltadas para educação e cidadania. A previsão é que a implementação do projeto ocorra em agosto deste ano, nos municípios que aderirem à proposta.

*Com informações da assessoria

