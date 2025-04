Corpo de Bombeiros do Amazonas convoca 210 aprovados no concurso de 2022 

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) convocou, nesta quarta-feira (9), 210 candidatos aprovados no concurso público de 2022 para a entrega de documentos e certificados. A convocação é parte do processo de admissão no Curso de Formação de Soldados (CDSd) da corporação. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, em fevereiro deste ano.

Governo finaliza convocação de todos os aprovados do edital

Com esta etapa, o Governo do Estado conclui a efetivação das 453 vagas previstas no edital. O número de militares do CBMAM passa de 692, em 2019, para 1.557, com a futura posse dos últimos convocados.

“Esse chamado é fruto da convocação feita anteriormente pelo governador Wilson Lima e faz parte de um pacote de incremento do efetivo de todo o sistema de segurança pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, a própria Secretaria de Segurança Pública”, afirmou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Entrega de documentos segue até 4 de maio

Os convocados devem enviar os documentos digitalizados exigidos no edital até o dia 4 de maio, por meio do link disponível nos sites da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – www.conhecimento.fgv.br – e do CBMAM – www.cbm.am.gov.br.

Conferência presencial será realizada em Manaus

Entre os dias 6 e 9 de maio, das 8h às 12h, os convocados devem comparecer à sede do comando-geral do CBMAM, localizada na avenida Codajás, nº 1565, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, para a conferência presencial dos documentos.

Orientações do comandante do CBMAM

“É importante que os convocados deem uma olhada no nosso site, tanto do Corpo de Bombeiros quanto no da FGV. Lá estão os critérios e os documentos para serem entregues”, alertou o coronel Muniz.

Ele também reforçou a importância do cumprimento dos prazos. “É muito importante que não haja atraso na entrega dos documentos, porque nós faremos novos chamamentos até completar os 210. Portanto, todos os convocados, muita atenção aos prazos”, concluiu.

Confira a portaria de convocação:

https://www.cbm.am.gov.br

