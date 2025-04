Amazonas acumula 12 casos de leptospirose e uma morte em três meses de 2025

De janeiro a março de 2025, o Amazonas registrou 12 casos de leptospirose e um óbito. Dez desses casos ocorreram em Manaus, um em Guajará e um em Itacoatiara. Em comparação, durante todo o ano de 2024, foram registrados 49 casos e seis óbitos. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Somente em janeiro deste ano, o número de casos foi o dobro da média histórica. Apesar da redução em fevereiro e março, as projeções indicam aumento entre abril e junho — período de maior risco devido às intensas inundações urbanas e rurais.

FVS-RCP emite nota técnica para reforçar resposta dos municípios

Diante do cenário, a FVS emitiu uma nota técnica com diretrizes para os serviços de saúde. O documento orienta sobre triagem, diagnóstico e tratamento oportuno da leptospirose, com o objetivo de evitar agravamentos e óbitos.

A nota destaca que os profissionais de saúde devem manter atenção constante para a identificação de novos casos. A notificação imediata de casos suspeitos ou confirmados é obrigatória e prioritária.

Leptospirose: riscos aumentam em períodos de alagamento

Nesta quarta-feira (9), a FVS-RCP publicou um alerta epidemiológico reforçando que a leptospirose é causada pela exposição à urina de animais infectados, como ratos, sendo mais comum em períodos de alagamentos.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksud, o trabalho conjunto com os municípios é essencial para mitigar os impactos da cheia.

“O Governo do Amazonas, novamente, está trabalhando com planejamento antecipado para o período de enchente, a fim de apoiar os municípios para que atuem de maneira eficiente”, afirmou.

Municípios devem revisar planos de contingência

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, informou que os municípios devem atualizar os Planos de Contingência para Inundações, promovendo atenção integral à saúde da população durante o período crítico.

Entre as ações recomendadas estão:

Atualização dos Planos de Contingência;

Atenção integral aos casos de leptospirose;

Reforço na vigilância ativa dos sintomas.

Ampliação da vacinação e controle de zoonoses

A FVS-RCP orienta a ampliação da cobertura vacinal contra doenças como Hepatite, Tétano e Raiva, que podem ter aumento de incidência no período de enchente. A vacinação deve incluir também animais domésticos, como cães e gatos, para evitar a disseminação de zoonoses.

Cabe aos municípios monitorar e garantir estoques suficientes de imunizantes.

Distribuição de hipoclorito e monitoramento da água

A nota técnica recomenda o fornecimento de hipoclorito de sódio a 2,5% para a população em risco, especialmente em áreas rurais. O produto é essencial para o tratamento de água em emergências.

Os municípios também devem:

Identificar sistemas de abastecimento vulneráveis;

Monitorar a qualidade da água para consumo;

Adotar medidas corretivas quando necessário.

Acompanhamento de pacientes e estrutura hospitalar

Os gestores municipais devem acompanhar as transferências de pacientes para a capital, monitorar a taxa de ocupação dos leitos hospitalares e garantir o fornecimento de oxigênio medicinal.

Além disso, é necessário realizar a notificação compulsória dos agravos no sistema de informação oficial, como previsto nos protocolos de vigilância em saúde.

Vigilância em saúde é estratégica durante a cheia

A diretora-presidente da FVS-RCP reforça que a vigilância em saúde tem papel essencial no planejamento e resposta rápida às situações de risco, como as provocadas pela cheia dos rios.

"A vigilância orienta a tomada de decisão e organiza a resposta oportuna dos serviços de saúde diante dos riscos ampliados pelas cheias", concluiu Tatyana Amorim.

