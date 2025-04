VÍDEO: Homem furta máquina de lavar e a carrega na cabeça pelas ruas de Manaus

Imagens mostram o suspeito carregando a máquina de lavar na cabeça em plena luz do dia, no bairro Cidade Nova, em Manaus



Manaus (AM) – Um vídeo de câmera de segurança registrou uma cena inusitada na tarde de quarta-feira (9), na rua 199, Núcleo 16, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um homem aparece caminhando tranquilamente com uma máquina de lavar equilibrada na cabeça, logo após furtar o eletrodoméstico.

A dona da máquina, que estava no trabalho no momento do furto, só percebeu o sumiço do item ao chegar em casa, por volta das 19h30. Ela acionou a polícia imediatamente.

Apesar da imagem nítida do suspeito nas câmeras de segurança, ele permanece em local ignorado. A polícia segue investigando o caso.

Idosa tenta impedir roubo de ar-condicionado dentro de casa

No mesmo dia, uma idosa passou por momentos de tensão ao flagrar um criminoso dentro de sua residência, no Conjunto Colina do Aleixo, bairro São José, zona leste de Manaus. O homem invadiu o imóvel durante o dia e furtou um aparelho de ar-condicionado.

As câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entra na casa e vai direto até o aparelho, que estava sobre uma mesa. A moradora tentou impedir o furto, chegando a bater nas costas do criminoso, mas ele não reagiu. Com frieza, pegou o equipamento e fugiu em seguida.

A Rocam divulgou imagens do suspeito para ajudar na identificação, mas até o momento não o capturou.

