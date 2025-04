Boi Garantido reforça apoio à luta indígena no ATL 2025

Boi do Povão participa do Acampamento Terra Livre com protagonismo cultural e político dos povos indígenas

O Boi-Bumbá Garantido está presente no Acampamento Terra Livre (ATL) 2025, em Brasília (DF). A maior mobilização indígena do país, que acontece de segunda-feira (7) até sexta (11). Representado pelo pajé Adriano Paketá, pelo tripa Batista Silva e por Izabel Munduruku, da Comissão de Artes, o Garantido se une à defesa da vida, da Constituição e da autorrepresentação dos povos originários.

O ATL é realizado desde 2004 e é coordenado por entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Este ano, o evento celebra os 20 anos da APIB com o tema: “APIB somos todos nós: em defesa da Constituição e da vida”.

Desde dezembro de 2024, o Garantido vem mantendo um diálogo contínuo com organizações indígenas como a COIAB e a própria APIB, fortalecendo sua atuação política e artística em parceria com os povos da floresta.

“Não é uma ação pontual. Estamos construindo uma aliança sólida e respeitosa, que busca amplificar vozes e apoiar o protagonismo indígena”, explicou Izabel Munduruku.

Compromisso além do espetáculo

Durante a Noite Cultural desta quarta-feira (9), o Garantido fez uma apresentação especial no ATL, reafirmando sua ligação com as raízes amazônicas e a luta por direitos.

“Defender a vida, o território e a autodeterminação dos povos é algo que o Garantido já canta no Festival de Parintins”, completou Izabel.

O pajé Adriano Paketá destacou a importância histórica da participação no evento.

“É um sonho estar aqui. Representar o Garantido nesse espaço é marcar a presença indígena não apenas no festival, mas também nas decisões políticas e sociais do nosso país”, disse Paketá.

Ele também ressaltou a gratidão por vivenciar esse momento.

“Essa luta é por terra, saúde, educação e respeito. Estou aqui como artista, item e principalmente como indígena”, afirmou.

A presença do Boi do Povão no ATL reforça o papel da cultura como instrumento de resistência, empoderamento e transformação social.

