‘Sapinho’ é preso por roubo um mês após sair do presídio por matar a namorada em Manaus

Francimar da Silva Braz, de 29 anos, conhecido como “Sapinho”, foi preso, na quarta-feira (9), por envolvimento em um roubo a um estabelecimento comercial no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. O crime ocorreu no dia 21 de março, cerca de um mês após ele progredir para o regime semiaberto. Francimar cumpre pena de 15 anos de reclusão por feminicídio contra a namorada.

Condenado por feminicídio voltou a cometer crime

Durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, nesta quinta-feira (10), o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), elogiou o trabalho da equipe e reforçou a importância do apoio da população.

“Este caso é de grande relevância e aproveito para parabenizar toda a equipe do 18º DIP pelo excelente trabalho, além de reforçar a importância da colaboração da sociedade para retirar esses indivíduos de circulação”, disse.

Imagens de câmeras ajudaram a identificar suspeitos

De acordo com o delegado Fernando Damasceno, titular do 18º DIP, as câmeras de segurança do comércio registraram o momento do roubo. As imagens permitiram identificar Francimar e o comparsa Bruno Henrique Assis Bezerra, de 37 anos, conhecido como “Parazinho”.

“Nas imagens é possível ver ‘Parazinho’, que está foragido, abordando o atendente com uma arma de fogo e exigindo a renda do caixa, levando cerca de R$ 400. Simultaneamente, ‘Sapinho’ aparece do lado de fora roubando os pertences de duas vítimas na calçada”, explicou Damasceno.

Comparsa está foragido e tem histórico de fuga de presídio

Bruno Henrique tem um histórico criminal extenso. Foi condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio de Lailton Cavalcante da Silva, o “Boi”, ocorrido em 2014 no bairro Educandos, zona sul. Também é investigado por envolvimento com um narcotraficante de alta periculosidade e apontado como responsável por escavar túneis usados em fugas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 2017.

“Em relação a esse foragido de alta periculosidade, é importante que quem tiver informações contribua com denúncias para que possamos localizá-lo e retirá-lo de circulação”, reforçou o delegado.

Denúncias

Informações sobre o paradeiro de Bruno Henrique, o “Parazinho”, podem ser repassadas pelo disque-denúncia do 18º DIP, no número (92) 99489-0576, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Homem é preso por roubo após se passar por mototaxista em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱