Pai é preso por estuprar filhas de 10 e 13 anos no AM; uma das vítimas engravidou

Homem é preso por estuprar filhas de 10 e 13 anos em Lábrea, no Amazonas



LÁBREA (AM) — Um homem de 33 anos acabou preso nesta quinta-feira (10) suspeito de estuprar as duas filhas, de 10 e 13 anos, no município de Lábrea, no interior do Amazonas. O caso veio à tona quando a filha mais velha, ainda com 12 anos, engravidou e revelou que era vítima de abusos sexuais cometidos pelo próprio pai.

De acordo com a delegada Larissa Barreto, da Delegacia Especializada de Lábrea, a adolescente procurou atendimento médico em março de 2024, acompanhada pelo próprio agressor, por conta de um atraso menstrual. Os exames confirmaram a gravidez e, durante o atendimento, ela contou que vinha sendo violentada sexualmente pelo pai.

“O caso chegou até nós por meio do Ministério Público do Amazonas, em fevereiro deste ano, quando fomos informados que a adolescente havia engravidado e passado por um aborto legal. Iniciamos a investigação imediatamente e, durante as apurações, descobrimos que a irmã dela, de apenas 10 anos, também estava sendo abusada”, informou a delegada.

Com as provas reunidas, a Polícia Civil solicitou mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na casa do suspeito.

