Sistema do Cadastro Único ficará indisponível nesta sexta-feira (11), em Manaus

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informa que o sistema do Cadastro Único será indisponível nesta sexta-feira (4). A interrupção ocorrerá devido à eliminação da base mensal de dados pela Dataprev, como parte do processo de integração das informações de renda do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

O serviço voltará a funcionar normalmente a partir de segunda-feira (14).

