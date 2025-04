Motoristas ficam feridos após colisão entre carro e ônibus em Manaus

Testemunhas relataram que o motorista do carro, modelo Kwid, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus.

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão entre um carro e um ônibus na noite desta quinta-feira (10), na rua Canaã, esquina com a avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. A via é uma das mais movimentadas da região, com fluxo intenso de veículos, especialmente à noite.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista do carro, modelo Kwid, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus.

Os dois condutores foram socorridos conscientes e levados para uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre feridos entre os passageiros do coletivo.

Uma equipe técnica da empresa de transporte responsável pelo ônibus foi ao local para realizar a perícia. O perito iniciou a coleta de imagens e elaboração do relatório, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

