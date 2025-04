Operação policial gera prejuízo de R$ 10 milhões ao crime organizado no AM

Matheus Luiz Melo de Oliveira Cunha, de 26 anos, foi preso em flagrante, na quinta-feira (10), por participar de um esquema de tráfico interestadual de drogas, em Manaus.

Na operação, foram apreendidos 280 quilos de drogas, entre maconha tipo skunk e cocaína, 10 carros, uma motocicleta e um caminhão. O prejuízo ao crime organizado está avaliado em aproximadamente R$ 10 milhões.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, informou que um dos focos do trabalho da Polícia Civil é atingir a musculatura financeira das associações e organizações criminosas, que tentam se instalar no Estado do Amazonas.

“Essa dinâmica de lavar dinheiro por meio de falsas concessionárias ou revendedoras de veículos já vinha sendo estudada pelo Departamento de Narcóticos. Desta vez, foram 10 carros apreendidos, além de uma motocicleta e um caminhão, um baque importante nessa dinâmica de trazer drogas da região da Tríplice Fronteira e escoar para outros estados”, disse o delegado-geral.

Investigação

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as investigações iniciaram em fevereiro deste ano, quando o Departamento soube que uma equipe de traficantes estaria fazendo o transporte de drogas para as cidades de Santarém e Fortaleza, nos estados do Pará e Ceará, respectivamente.

“A partir disso passamos a monitorar o grupo criminoso, trocamos informações com o CPM, e na data de ontem, fomos até uma concessionária de revenda de automóveis de fachada, localizada no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul, onde logramos êxito em apreender 240 quilos de maconha tipo skunk, 40 quilos de cocaína e os 12 veículos”, contou o delegado.

Segundo o delegado, todos os veículos iam ser utilizados para realizar o transporte interestadual de drogas, sendo que alguns já foram usados para transportar drogas.

“Os carros já estão, inclusive, deteriorados por dentro e iriam novamente abastecer o comércio de drogas fora do Amazonas. Parte dos entorpecentes iria desembarcar em Santarém e a outra parte em Fortaleza”, falou o delegado.

De acordo com o delegado, as investigações irão continuar para identificar outros participantes do esquema criminoso.

Procedimentos

Matheus Luiz Melo de Oliveira Cunha responderá por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

