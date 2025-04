‘Parazinho’ é preso por homicídio e roubo em Manaus

Bruno Henrique Assis Bezerra, de 37 anos, conhecido como “Parazinho”, foi preso na quinta-feira (10) por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após ter sua imagem divulgada como foragido pelo 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele tem condenação por homicídio qualificado, além de envolvimento em um roubo a estabelecimento comercial.

De acordo com o delegado Fernando Damasceno, titular do 18º DIP, a prisão foi efetuada em menos de 24 horas após a divulgação da foto. Com relação ao homicídio, Bruno Henrique foi condenado a 19 anos de reclusão pela execução de Lailton Cavalcante da Silva, conhecido como “Boi”. O crime foi praticado no dia 20 de abril de 2014, no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Roubo

E o roubo foi praticado no dia 21 de março deste ano, em um mercadinho localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação criminosa.

“Nas imagens, é possível verificar que ‘Parazinho’ aborda o atendente do comércio, exibe uma arma de fogo e exige que ele entregue o dinheiro do caixa. Na ocasião, ele subtraiu aproximadamente R$ 400. O crime foi praticado em parceria com Francimar da Silva Braz, de 29 anos, conhecido como ‘Sapinho’, que também foi preso na quinta-feira”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, “Parazinho” tem ligação com um narcotraficante de alta periculosidade e é apontado como um dos responsáveis pela abertura de túneis utilizados na fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 2017.

Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

