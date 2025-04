Festival Amazonas de Ópera retorna a Manaus em abril

O 26º Festival Amazonas de Ópera (FAO), o maior da América Latina em seu segmento, começa no dia 15 de abril e segue até 18 de maio, com apresentações no Teatro Amazonas e no Centro Cultural Palácio da Justiça, em Manaus. A edição de 2025 marca o início de uma nova fase com foco na internacionalização e no desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio da cultura.

Organizado pelo Fundo do Festival em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o FAO conta com recursos da Lei Rouanet, patrocínio do Bradesco e apoio da Innova e Swarovski.

Programação reúne óperas, concertos e recitais

Ao todo, o festival oferece três óperas, três concertos e dois recitais. A abertura acontece no dia 15 de abril, às 19h, com a estreia de La Vorágine, uma ópera contemporânea baseada em romance histórico colombiano, ambientada no ciclo da borracha. A obra narra a trajetória de personagens que partem da Colômbia rumo a Manaus durante o auge econômico do látex.

Composta por João Guilherme Ripper, La Vorágine é uma coprodução entre Brasil e Colômbia e marca a entrada oficial do país vizinho no recém-criado Corredor Criativo da Amazônia.

Parceria internacional e impacto regional

A proposta do Corredor Criativo da Amazônia visa integrar instituições culturais do Brasil, Colômbia, Portugal e Áustria. A meta é promover o Festival internacionalmente e inserir a cultura da região na agenda de desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“Essa ópera marca o início de uma nova fase para o festival. Vamos assinar acordos com Portugal, Colômbia e Áustria, impulsionando a cultura, o turismo e a educação em Manaus e na região amazônica”, afirma a diretora-executiva do festival, Flávia Furtado.

Mais de 80% dos artistas e técnicos envolvidos nesta edição são de Manaus. Cerca de 280 pessoas atuam diretamente na produção dos espetáculos. A direção artística é do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Ações de inclusão e educação

O Festival também investe em ações inclusivas e educativas. Estão previstas apresentações adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o espetáculo Oca alla Rossini, destinado a estudantes da rede pública.

Além das apresentações, o FAO lançará o Prêmio Carlos Gomes dentro do Concurso de Canto de Cascais. A iniciativa busca dar visibilidade ao festival na Europa e valorizar a tradição operística brasileira.

Cultura como vetor de desenvolvimento

Criado em 1997, o Festival Amazonas de Ópera contribuiu para a estruturação da cadeia criativa no Amazonas. A partir do FAO, foram formados corpos artísticos estaduais e incentivado o crescimento dos setores de turismo, hotelaria e gastronomia no entorno do Teatro Amazonas.

“O FAO é um projeto estruturante. Ele gera impactos sociais, culturais e ambientais. Vamos buscar financiamento internacional para ampliar essas ações e beneficiar cidades amazônicas”, reforça Flávia Furtado.

A proposta do Corredor Criativo será lançada oficialmente em 16 de abril. A ideia é que o festival funcione na primeira metade do ano, enquanto o segundo semestre será dedicado à formação de profissionais, parcerias técnicas e ações educacionais.

Onde comprar ingressos

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas, localizado na praça São Sebastião, Centro de Manaus, e pelo site shopingressos.com.br. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial no Instagram: @festivalamazonasdeopera.

Programação do Festival Amazonas de Ópera 2025

ABRIL

Teatro Amazonas

15, 17 e 19 – 19h | La Vorágine – João Guilherme Ripper

25 e 27 – 19h | La Bohème (ópera em concerto) – Giacomo Puccini

26 – 19h | Innocenti Amori – Cantatas e árias do século XVIII

Centro Cultural Palácio da Justiça

20 – 19h | Recital Bradesco I – Belcanto

MAIO

Teatro Amazonas

1º – 19h | Concerto Lírico

3 – 19h | Oca à la Rossini

14, 16 e 18 – 19h | As Bodas de Fígaro – Wolfgang Amadeus Mozart

Centro Cultural Palácio da Justiça

17 – 19h | Recital Bradesco II – Canções Brasileiras

LS

