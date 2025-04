Teatro Amazonas em Manaus avança em candidatura a Patrimônio Mundial da UNESCO

Manaus (AM) – Na última terça-feira (1º), o Grupo de Trabalho (GT) encarregado de estruturar a candidatura do Teatro Amazonas a Patrimônio Mundial da UNESCO realizou uma reunião estratégica em Manaus. Estiveram presentes representantes do poder público, entidades não governamentais e sociedade civil.

A vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU-AM), Melissa Toledo, destacou a importância do trabalho coletivo para o reconhecimento internacional do Teatro Amazonas.

Participação multidisciplinar no processo de candidatura

A formação do GT segue as diretrizes da UNESCO, que exige um processo participativo e abrangente para a elaboração do dossiê técnico. Participaram da reunião representantes do governo estadual e municipal, além de instituições como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e ManausCult, reforçando a união de diferentes setores em prol da candidatura.

“A presença de várias instituições é essencial para criar um dossiê consistente, alinhado com as exigências da UNESCO”, afirmou Melissa Toledo, que também relembrou sua contribuição no mapeamento de danos do Teatro Amazonas em 2000. “Há 25 anos, ajudei a preservar a história deste patrimônio, e hoje é uma honra fazer parte deste processo tão significativo para a Amazônia,” declarou.

Gestão e preservação: os eixos principais do GT

Melissa destacou que os esforços do GT estão concentrados em dois pilares fundamentais:

Gestão do Teatro Amazonas.

Preservação do patrimônio material.

“O Teatro Amazonas é um dos maiores ícones culturais da nossa região. Sua preservação não é apenas uma questão arquitetônica, mas de identidade, turismo e desenvolvimento sustentável,” enfatizou Melissa.

Além disso, ela ressaltou que a candidatura não beneficia apenas o Teatro Amazonas, mas valoriza todos os teatros da Amazônia.

“Seja o Teatro da Paz, no Pará, ou o Teatro Amazonas, essa iniciativa projeta a região Norte e o Brasil para o cenário internacional. Estamos garantindo o reconhecimento que nossa história merece,” concluiu.

Próximos passos do grupo

Os próximos passos do GT incluem a elaboração do dossiê técnico e a mobilização de mais entidades parceiras, além da articulação com instâncias federais e internacionais para consolidar a candidatura junto à UNESCO.

