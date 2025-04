Wilson Lima apresenta cronograma de projeto do novo Bumbódromo de Parintins

Novo projeto dobrará a capacidade do espaço e prevê geração de empregos.

O governador Wilson Lima apresentou, nesta sexta-feira (11), o cronograma do novo Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A divulgação ocorreu durante o lançamento oficial do 58º Festival de Parintins 2025, na Ilha Tupinambarana.

A publicação da licitação marca o início do processo para elaboração do projeto. A proposta inclui a ampliação da capacidade de público e novas estruturas, com o objetivo de oferecer mais conforto aos visitantes.

“Não estamos falando apenas de uma reforma ou ampliação, mas sim de um novo Bumbódromo. Nós vamos construir uma nova estrutura nesse lugar e isso vai dobrar a quantidade de espectadores. Estamos trabalhando em um projeto que não pare a realização das atividades do Bumbódromo e de Parintins”, afirmou o governador Wilson Lima.

Etapas e participação da comunidade

Wilson Lima detalhou à imprensa que o projeto será executado em duas etapas: elaboração e obra. A empresa vencedora da licitação será anunciada em maio. Em setembro, começam as audiências públicas com moradores, bois-bumbás e setores da sociedade.

O projeto executivo será concluído no segundo semestre de 2026. Em seguida, o governo inicia a fase de montagem e contratação da obra.

Capacidade ampliada e novas estruturas

O novo Bumbódromo terá capacidade para 26 mil pessoas. A reforma contempla:

Ampliação das arquibancadas das galeras;

Remodelação das arquibancadas centrais;

Novos assentos para pagantes;

Criação de setor de hospitalidade e tribunas para camarotes;

Instalação de rooftop, iluminação cênica e painéis de LED;

Fan fest no entorno da arena;

Acesso ampliado para alegorias.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) estima a criação de 32 mil empregos diretos e indiretos, com mais de mil pessoas atuando na construção.

“É muito bom porque cada ano que passa, vem mais visitantes, chega mais gente. Ele (Bumbódromo) está muito pequeno. Então vai ficar melhor, vai ficar maior. E o público cada vez mais vem para conhecer a nossa festa”, afirmou a funcionária pública Dalva Santiago, de 54 anos.

Manutenção preventiva para o Festival de 2025

Além do novo projeto, o governador anunciou os trabalhos de manutenção do Bumbódromo para o Festival de 2025. O investimento previsto é de R$ 4,5 milhões.

As ações incluem:

Remoção e instalação de piso vinílico;

Construção de áreas acessíveis;

Reparos em instalações elétricas e hidrossanitárias;

Limpeza geral e manutenção estrutural.

As intervenções abrangem arena, arquibancadas, camarotes, cabines, passarela, áreas de apoio e o prédio do Liceu de Artes e Ofícios.

Lançamento do festival reúne autoridades e público

O lançamento do Festival de Parintins reuniu autoridades locais e estaduais, além de representantes dos bois Caprichoso e Garantido. O evento ocorreu duas semanas após a abertura da temporada bovina, no Teatro Amazonas.

Participaram o prefeito de Parintins, Mateus Assayag; o presidente da Aleam, Roberto Cidade; os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido, Rossy Amoedo e Fred Góes; e vereadores do município.

Para 2025, a estimativa é de R$ 184 milhões injetados na economia local, um aumento de 2,26% em relação ao ano anterior. O festival deve atrair mais de 120 mil pessoas, com impacto direto nos setores de turismo, transporte, hotelaria e alimentação. Cada bumbá receberá R$ 5 milhões em patrocínio direto do Governo do Amazonas.

“O Estado chega junto para apoiar economicamente o município, fortalecendo cada vez mais a cultura e aquilo que o povo de Parintins sabe fazer de melhor: arte”, afirmou Rossy Amoedo. “Agradeço ao Governador Wilson Lima pela mão amiga que tem sido desde que ele assumiu. Para nós, a grande alegria é ter a certeza de que teremos o melhor festival de todos os tempos”, destacou Fred Góes.

Entrega de EPIs e copos temáticos

Durante o evento, o governador fez a entrega simbólica de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos trabalhadores dos galpões dos bois. Foram distribuídos 1.120 kits com camisas, calças, botas, protetores auriculares, óculos de proteção, entre outros itens.

Também foi assinado o termo de doação de 600 mil copos temáticos do festival, doados pela Companhia de Saneamento do Amazonas. Os itens serão distribuídos entre os dois bois, torcidas e público presente no evento.

