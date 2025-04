Bolsonaro deve ser transferido para hospital de Brasília neste sábado (12)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser transferido para Brasília no início da tarde deste sábado (12), segundo informou o senador Rogério Marinho (PL-RN). Bolsonaro segue internado no Hospital Rio Grande, em Natal, onde recebe acompanhamento médico desde sexta-feira (11).

A unidade hospitalar confirmou a transferência. Uma operação especial foi organizada para levá-lo do hospital até o aeroporto, mas o local exato da decolagem não foi divulgado, com o objetivo de evitar aglomerações.

Equipe médica avalia necessidade de cirurgia abdominal

De acordo com o senador Rogério Marinho, uma cirurgia abdominal ainda não está descartada. Uma coletiva de imprensa com os médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro está prevista para o fim da manhã deste sábado.

“Conversei com o presidente durante a madrugada e agora pela manhã. Ele está lúcido, estável e tranquilo”, afirmou Marinho.

Bolsonaro está sendo assistido por sua equipe médica no Hospital Rio Grande e também pelo seu médico pessoal, Cláudio Birolini. Especialista em parede abdominal, Birolini viajou de São Paulo a Natal para acompanhar o ex-presidente.

Internação ocorreu após mal-estar durante agenda no interior do RN

Na manhã de sexta-feira (11), Bolsonaro passou mal enquanto participava de compromissos públicos no município de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado às pressas para Natal, capital do estado.

A governadora Fátima Bezerra (PT) colocou um helicóptero do governo estadual à disposição para viabilizar a transferência aérea.

(*) Com informações da CNN

