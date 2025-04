Jovem é morto a tiros enquanto esperava ônibus no Distrito Industrial

Um jovem identificado como Luiz Eduardo, de 18 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (12), em um ponto de ônibus, na Avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. Criminosos armados o abordaram e efetuaram os disparos.

Vítima tentou fugir, mas foi atingida no rosto

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Luiz Eduardo tentou escapar dos atiradores correndo, mas foi alcançado e baleado várias vezes no rosto. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a perícia no local do crime.

Polícia investiga se houve latrocínio ou execução

As investigações iniciais da DEHS apontam duas possíveis motivações: latrocínio (roubo seguido de morte) ou execução relacionada ao crime organizado. Conforme o delegado Gerson Oliveira, o jovem carregava drogas com símbolo de facção e já havia sido detido anteriormente por roubo.

“Pode ter sido para tentar roubá-lo. Ele reagiu, saiu correndo e, após ser alvejado, eles desistiram. Mas não descartamos a hipótese de execução, porque ele estava com drogas que tinham o símbolo de uma facção criminosa e, além disso, já tinha passagem na polícia pelo crime de roubo”, explicou o delegado

Delegacia de Homicídios segue investigando o assassinato.

