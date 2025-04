VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge supermercado em Tefé

Um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado Emporium, localizado em Tefé, a cerca de 520 km de Manaus, no interior do Amazonas, na madrugada deste domingo (13). As chamas se espalharam rapidamente pelo estabelecimento e assustaram moradores da região.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a intensidade do fogo, com uma densa nuvem de fumaça e sons de explosões registrados durante o incêndio.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda durante a madrugada e permanece no local atuando no combate ao fogo. Até o momento, as autoridades não confirmaram se havia pessoas no interior do supermercado no momento do incidente. Também não há informações sobre vítimas.

A extensão dos danos materiais ainda não foi determinada, mas as imagens indicam grandes prejuízos à estrutura do estabelecimento.

Causas do incêndio ainda são desconhecidas

As causas do incêndio seguem sem confirmação. Testemunhas relataram ter ouvido barulhos semelhantes a explosões antes do alastramento das chamas. No entanto, essas informações ainda não foram oficialmente confirmadas.

Autoridades iniciam investigação

A Polícia Civil e a Defesa Civil estão no local e devem iniciar uma investigação para apurar as circunstâncias do incêndio. A Prefeitura de Tefé ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o fechamento desta matéria.

