Amazonas

A motociclista Aldenora Ribeiro Maia, de 24 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após um acidente envolvendo um ônibus do transporte público na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a jovem seguia sozinha em uma motocicleta Honda, de placa TAH-0J74, em direção à rotatória do Coroado. Durante o trajeto, ela se envolveu no acidente com um coletivo da linha 675 e acabou sendo atropelada.

Aldenora sofreu ferimentos graves e morreu no local antes da chegada das equipes de socorro.

O acidente provocou um grande congestionamento na principal via da Zona Leste. Motoristas enfrentaram longas filas nos dois sentidos da Cosme Ferreira, e o trânsito também apresentou reflexos em outras avenidas da cidade.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizaram o fluxo de veículos, enquanto policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisaram a cena do acidente. Depois, equipes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo da vítima.

As autoridades vão investigar as circunstâncias que levaram à colisão.