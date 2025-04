Abertas inscrições para curso gratuito de música para público LGBTQIAPN+, em Manaus

Ampliar o acesso à educação musical para minorias é o objetivo do projeto “Música em Movimento: Abordagens Alternativas de Ensino”, que busca capacitar gratuitamente professores e estudantes LGBTQIAPN+ com novas metodologias de musicalização.

Com 30 vagas exclusivas, o curso oferece oficinas semanais de três horas, totalizando 36 horas de formação intensiva, realizadas aos sábados, das 14h às 17h, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua/Ufam). As atividades iniciam no dia 3 de maio e seguem até 26 de julho, com a última aula dedicada à exposição dos resultados — essa etapa, no entanto, não integra a carga horária total.

Metodologias inclusivas adaptadas a diferentes perfis

A iniciativa é idealizada por Aleksandra Kazak, graduanda em Licenciatura em Música pela Faartes/Ufam, e conta com o suporte técnico da pianista Irina Kazak, professora da UEA e integrante da Orquestra Amazonas Filarmônica.

Segundo Aleksandra, o curso apresenta abordagens diversificadas para o ensino musical, como:

Técnicas repetitivas para fixação de conteúdos;

Atividades lúdicas e práticas, como dança, canto e jogos musicais;

Introdução de elementos rítmicos e conceitos matemáticos na estrutura musical.

Essas práticas foram pensadas para atender a diferentes estilos de aprendizado e promover maior acessibilidade ao conteúdo.

Representatividade e transformação social

“O propósito do ‘Música em Movimento’ é oferecer um ambiente acolhedor que favoreça o desenvolvimento de habilidades musicais e fortaleça os participantes como agentes de transformação em suas comunidades”, afirma Aleksandra.

Ela destaca ainda que o projeto visa empoderar professores e estudantes LGBTQIAPN+, promovendo representatividade no ensino musical. “Além de desenvolver competências técnicas, buscamos enriquecer o ambiente escolar e a sociedade com valores de diversidade e respeito”, completa.

Inscrições abertas até o fim de abril

O projeto foi aprovado pelo edital Aldir Blanc nº 003/2024 (categoria LGBTQIAPN+), com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) da Prefeitura de Manaus.

As inscrições estão abertas até o final de abril e podem ser feitas por meio do formulário disponível em:

🔗 https://encurtador.com.br/4YiWL

“Esperamos compartilhar diversas formas alternativas de ensino da música durante o programa. Será uma jornada recheada de criatividade e inclusão”, conclui Aleksandra.

