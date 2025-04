A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), informa que a segunda parcela do IPTU 2025 vence nesta terça-feira, 15 de abril. O alerta é direcionado aos contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do tributo.

O subsecretário da Receita da Semef, Arminio Pontes, reforçou a importância de manter o pagamento em dia:

“O pagamento dentro do prazo credencia os contribuintes aos sorteios mensais da campanha IPTU Premiado, com premiações que chegam até R$ 40 mil e, no final do ano, teremos sorteios especiais de até R$ 200 mil e mais um prêmio extra de R$ 300 mil, para quem não tiver qualquer débito de IPTU.”