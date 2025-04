Sine Amazonas divulga 216 vagas de emprego para esta segunda-feira (14)

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, vinculado à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulga 216 vagas de emprego para esta segunda-feira (15).

Os interessados devem comparecer à sede do Sine Amazonas, na Galeria+, localizada na av. Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O atendimento e distribuição de senhas ocorrem das 8h às 14h.

Documentos necessários

Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos originais:

Comprovante de vacinação contra Covid-19

RG e CPF

PIS

Carteira de Trabalho (CTPS)

Comprovante de escolaridade e de residência

Currículo atualizado

Caneta

Não é necessário apresentar cópias. Algumas vagas exigem cursos específicos e CNH.

Sine Amazonas possui atendimento em outras unidades

Além da sede, os candidatos também podem se dirigir aos postos do Sine nos seguintes locais:

PAC Studio 5

PAC Alvorada

PAC Via Norte

PAC Shopping Cidade Leste

Vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas

As oportunidades são voltadas a diversas funções, como: cozinheiro(a), auxiliar administrativo, vendedor(a), motorista, promotor de vendas, atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga, pedreiro, costureiro(a), entre outras.

Também há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados do INSS, com funções como estoquista, auxiliar de cozinha, consultor(a) de vendas, auxiliar de loja e mais.

Destaques entre as vagas disponíveis:

30 vagas para Atendente de Lanchonete (primeiro emprego)

20 vagas para Consultor(a) de Vendas de Consórcio

10 vagas para Promotor de Vendas com CNH A/B

10 vagas para Pedreiro

06 vagas para Motorista com CNH D e curso MOPP

Vagas para Garçom Bilíngue, Jardineiro, Tratorista e muito mais

Para conferir todas as vagas e requisitos específicos, os candidatos devem comparecer ao Sine com a documentação completa.

