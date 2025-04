Casal que trancou filho no porta-malas tem prisão preventiva decretada

A Justiça de São Paulo decretou neste sábado (12) a prisão preventiva do casal suspeito de trancar o próprio filho, de apenas seis anos, no porta-malas de um carro para simular um sequestro em Jardinópolis, no interior do estado.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia, conforme confirmou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Criança foi localizada durante buscas da PM

Os pais foram presos em flagrante na manhã de sexta-feira (11), após a mãe da criança ter registrado boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento do filho no dia anterior.

Durante as buscas, policiais militares encontraram o menino dentro do porta-malas do carro da família, estacionado próximo a um bosque da cidade. Moradores registraram em vídeo o momento em que a criança foi retirada do compartimento.

Conselho Tutelar acompanha o caso

Segundo a Polícia Civil, a criança foi imediatamente levada ao hospital para avaliação médica. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso de perto para garantir a segurança da vítima.

As investigações seguem para esclarecer a motivação do crime e se houve participação de outras pessoas.

