Incêndio atinge empresa de reciclagem há mais de 24h em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atinge, há mais de 24 horas, a empresa RFR Recycling, especializada em sucatas para o setor siderúrgico, localizada no bairro Várzea do Palácio, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início às 9h53 de sábado (12) e ainda não foi controlado. Até o momento, não há registro de vítimas.

Alta quantidade de recicláveis

Embora a causa do incêndio ainda seja desconhecida, os bombeiros informaram que a grande quantidade de materiais recicláveis no local contribuiu para a propagação rápida das chamas. A empresa fica próxima ao presídio Desembargador Adriano Marrey, o que aumenta a preocupação com o controle da situação.

Mais de 128 mil litros de água já foram utilizados

O Corpo de Bombeiros atua de forma contínua no combate ao incêndio. Até o início da tarde deste domingo (13), dez viaturas, 28 bombeiros e a brigada de incêndio da empresa trabalhavam no local.

Desde o início da ocorrência, já foram utilizados 128 mil litros de água — volume equivalente a 128 caixas d’água residenciais.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Entenda a cirurgia que libera e reconstrói parede abdominal de Bolsonaro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱